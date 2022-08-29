اجتماع ثلاثي لبحث قضية إطفاء أنوار ملعب “مرسول بارك”

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كشفت مصادر صحفية، عن آخر المستجدات بشأن أزمة إطفاء ملعب مرسول بارك خلال مباراة النصر والوحدة في الجولة الأولى بدوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن مسؤولين من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حضروا “بروفة الإضاءات” قبل المباراة بيوم ولم يعلقوا أو يستفسروا، بعد مشاهدة البروفة مكتفين بالصمت.

وأشارت إلى أن اليوم الإثنين، سيشهد اجتماع عاجل يجمع إدارة ملعب “مرسول بارك”، وممثلًا عن نادي النصر، مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لإيجاد حل مناسب للطرفين من أجل استخدام التقنية الجديدة مستقبلًا وكيفيتها.

ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية خالد الخضير :” إضاءة الملعب لم تُطفأ بالكامل كما ظهر في شاشات التلفزيون، وأن ما حدث داخل الملعب يختلف عمّا شاهده المتابعون خارجه”.

وأكد ” نسعى مع الرابطة إلى إيجاد حل يرضي الجميع، وآلية مناسبة لمثل هذه الأجواء الجميلة داخل الملاعب السعودية، بحيث لا تضر أو تعرقل عمل مسؤولي المباراة، وأن يكون عمل إدارة الملعب ضمن المعايير والضوابط”.

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Source akhbaar24

