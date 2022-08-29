الهلال يتلقى دفعة قبل مواجهة الزمالك في “سوبر لوسيل”

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كشفت مصادر صحفية عن تلقى فريق الهلال دفعة قبل مواجهة الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل التي ستُجرى في الدوحة العاصمة القطرية يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن قائد الهلال سلمان الفرج سيخضع إلى اختبارات فنية وبدنية، اليوم وغدًا، لمعرفة مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وأشارت إلى أن الفرج سيكون جاهزًا 100 %، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل.

يذكر أن قائد الهلال كان قد دخل في مرحلة تأهيل لياقي وفني بعد ختام معسكر برمنجهام، الذي ينتهي في 13 أغسطس الجاري، ولامس الكرة الأربعاء الماضي.



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Source akhbaar24

