إيلون ماسك: العالم ما زال بحاجة للنفط والغاز

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أبلغ إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية الصحفيين في مؤتمر بالنرويج اليوم الاثنين.

وقال ماسك “من نظرة واقعية، أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام النفط والغاز على المدى القصير، وإلا فإن الحضارة ستنهار”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على النرويج أن تواصل التنقيب عن النفط والغاز، قال ماسك “أعتقد أن هناك ما يبرر القيام ببعض أعمال التنقيب الإضافية في هذا الوقت”.

وأضاف “من أكبر التحديات التي يواجهها العالم على الإطلاق الانتقال إلى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام… الأمر الذي سيستغرق عدة عقود حتى يكتمل”.



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Source akhbaar24

