︎
.
أبلغ إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية الصحفيين في مؤتمر بالنرويج اليوم الاثنين.
وقال ماسك “من نظرة واقعية، أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام النفط والغاز على المدى القصير، وإلا فإن الحضارة ستنهار”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على النرويج أن تواصل التنقيب عن النفط والغاز، قال ماسك “أعتقد أن هناك ما يبرر القيام ببعض أعمال التنقيب الإضافية في هذا الوقت”.
وأضاف “من أكبر التحديات التي يواجهها العالم على الإطلاق الانتقال إلى الطاقة المستدامة والاقتصاد المستدام… الأمر الذي سيستغرق عدة عقود حتى يكتمل”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك: العالم ما زال بحاجة للنفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.