اعتدوا عليه وزوجته بالضرب.. “أوباميانج” يتعرض لسطو مسلح على منزله في برشلونة

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كشفت تقارير صحفية، عن أن لصوصا مسلحين اقتحموا منزل مهاجم برشلونة بيير إيمريك-أوباميانج، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، واعتدوا جسديا على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة، ولكن لم يؤكد أوباميانج صاحب الـ(33 عاما) أي تفاصيل عن السرقة.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانج في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.

وأشارت التقارير إلى أن 4 رجال مقنعين اقتحموا منزل اللاعب يوم الإثنين، وهددوا اللاعب وعائلته بالأسلحة النارية. وضربوا أوباميانج وزوجته وأجبروهما على فتح خزنة لسرقة المجوهرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات سطو، ففي ديسمبر الماضي، تعرض مدافع مانشستر سيتي، جواو كانسيلو، لاعتداء في منزله في إنجلترا.

كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي لهجوم أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال.

وفي برشلونة، تعرضت منازل جيرار بيكي وأنسو فاتي وجوردي ألبا وصمويل أومتيتي وكوتينيو للسرقة خلال المباريات بحسب الشرطة. كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة بين لاعبين في مدريد واشبيلية وبلنسية.



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Source akhbaar24

