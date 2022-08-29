98 إصابة جديدة بكورونا و44 حالة حرجة

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 813284 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 103 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 800481 حالة. وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9292 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 44 حالة.



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