النيابة: السجن 3 سنوات لشخص تحرش بطفل - #عاجل

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الآداب العامة انتهت إلى اتهام شخص بالتحرش بطفل، من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، حيث تم إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وبين المصدر أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بما نسب إليه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة، وعطفاً على ذلك قامت نيابة الاستئناف باستئناف الحكم الابتدائي، لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وأكد المصدر على الحماية الجزائية للأطفال، وأن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من يحاول استغلالهم، أو إساءة معاملتهم، أو الجناية عليهم بأي شكل من الأشكال.

من جهة ثانية أبان المصدر أن نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام ستباشر مهام الإشراف على تنفيذ الحكم الجزائي، حال اكتسابه للصفة النهائية، بإجراءات نيابية قضائية، للتحقق من تنفيذ الحكم وفق منطوقه، بما يحقق العدالة الناجزة.