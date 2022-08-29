“التجارة” تستدعي إطارات سيارات لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - قررت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء عدد 395 من إطارات السيارات من نوع “دبل كينج 185/70 R14″، لعام 2021، وذلك بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة، عبر بيان شاركته على حسابها الرسمي، علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أصحاب المركبات، بالتحقق من مقاس الإطار، والتواصل مع منفذ البيع لاسترجاع الإطار واسترداد المبلغ نقدًا.

فيما تواصل وزارة التجارة جهودها في مجال التحقق من المنتجات الموجودة في الأسواق، ومطابقتها للمواصفات القياسية، وكذلك استدعاء المنتجات المخالفة.

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