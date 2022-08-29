محمد بن مسعود - الدمام - أسوأ 6 عادات للأكل تسبب الالتهاب والشيخوخة.. ابعد عنها

بل الدخول في أسوأ عادات الأكل التي تسبب الالتهاب وقد تسرع من الشيخوخة، دعنا نتحدث عن الالتهاب ، فهناك نوعان قصير المدى والمزمن وفى حال الإصابة بالالتهاب طويل الأمد يمكن أن تتلف الأنسجة والمفاصل، قد تلاحظ أن جلدك يشيخ بشكل أسرع، لأن الالتهاب يمكن أن يكسر الكولاجين والإيلاستين، وهما المسئولان عن الحفاظ على بشرتك تبدو شابة ونضرة، ويعد تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات جزءًا لتجنب الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، والتخلص من أسوأ أنواع عادات الأكل التي تؤدي إلى الالتهاب وتسريع الشيخوخة، وفقًا لما نشره موقع “eatthis”.

1 – عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات الطازجة

هذه عادة غير صحية يجب التخلص منها لتجنب الالتهاب المزمن، الفواكه مثل التوت والبرتقال والخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ واللفت توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي نحتاجها للمساعدة في الحفاظ على صحة وقوة جهاز المناعة لدينا، وهو أمر ضروري خاصة مع تقدمك في العمر.

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2 – تناول الأطعمة التى تحتوى على مركبات ضارة مثل البطاطس المقلية

يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة اللازمة لقلي الأطعمة أن تخلق مركبات ضارة تسمى Advanced Glycation End Products (AGEs) تتراكم في الجسم مع تقدمنا ​​في العمر.

تحتوي الأطعمة مثل اللحوم الحمراء المطبوخة والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض على AGEs إن تناول الكثير من هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا والالتهابات ، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الشيخوخة وزيادة خطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، تظهر الاستجابة الالتهابية في الجلد في علامات مرئية لضعف مرونة الجلد ، مثل التجاعيد والانتفاخ وحب الشباب.

3 – تناول الأطعمة المصنعة

اللحوم المصنعة مثل اللحوم الباردة والهوت دوج والأطعمة غير المرغوب فيها مثل قطع الحلوى والبسكويت والمشروبات السكرية ورقائق البطاطس والآيس كريم والأطعمة السريعة ليست أكثر الأشياء الصحية لتناولها، تشير الأبحاث إلى أن هذه الأطعمة فائقة المعالجة ، وهي السمة المميزة لما يُعرف بالنظام الغذائي الغربي ، يمكن أن تعطل التوازن الدقيق للميكروبات الصحية وغير الصحية في الأمعاء أو الميكروبيوم.

4 – عدم تناول ما يكفي من الألياف

علاج الميكروبيوم غير الصحي هو تجنب الأطعمة فائقة المعالجة والاعتياد على الحصول على المزيد من الألياف الغذائية ، بشكل مثالي من 25 إلى 38 جرامًا يوميًا من الأطعمة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والفاصوليا والعدس والبقوليات.

5 – تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والحبوب الأخرى ، مما يعني أنه يظهر في الخبز وقشرة البيتزا والمكرونة والمخبوزات والحبوب، على الرغم من أن العديد من الأشخاص يهضمون الجلوتين دون مشاكل ، فإن الأشخاص الذين لديهم حساسية من الجلوتين يعانون من نوع مختلف من الاستجابة المناعية التي تسبب تأثيرًا التهابيًا ، وفقًا لدراسة أجريت في أمراض الجهاز الهضمي .