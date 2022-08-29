المملكة توقع اتفاقيات تجارية مع تايلاند بقيمة تتخطى 320 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - يشهد ملتقى الأعمال السعودي التايلاندي، الذي انطلق اليوم (الإثنين)، توقيع العديد من الاتفاقيات بين المملكة وتايلاند، منها اتفاقيات تجارية تخطت قيمتها 320 مليون ريال.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف السعودية، حسين العبد القادر، أن الملتقى سيشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلاندي لتعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف “العبد القادر”، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن الملتقى سيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات فضلا عن لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال السعوديين والتايلانديين لتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
يذكر أن الملتقى، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، سيشهد توقيع اتفاقيات أخرى منها ما يتعلق بالسياحة وإقامة فنادق ريفية في المملكة.
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