بعد موافقة والدها.. أعضاء فتاة متوفاة دماغياً تنقذ حياة 5 مرضى

محمد بن مسعود - الدمام - نجح المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في إنقاذ حياة 5 مرضى، من خلال التبرع بأعضاء فتاة متوفاة دماغياً. وأوضح المركز أن مواطناً وافق على التبرع بأعضاء ابنته ذات العشرين عاماً المتوفاة دماغياً، لـ5 أشخاص عانَوا أمراض القصور العضوي. وأبان أنه تم استئصال 4 أعضاء استفاد منها 5 مرضى عانَوا أمراض القصور العضوي، مشيراً إلى أن الأعضاء التي تمت الاستفادة منها هي القلب، والرئتين، والكليتين، والكبد.

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