الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن موعد إقامة ملتقى العلا للتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موعد إقامة “ملتقى العلا للتوظيف” بالشراكة مع مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

و أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها على “تويتر” ان هدفها من رعاية “ملتقى العلا للتوظيف” هو للإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن في محافظة ⁧‫العلا‬⁩.

وقالت إن من أهم أولوياتها ، وفق رؤية ⁧‫العلا‬⁩ المنسجمة من رؤية السعودية2030‬⁩ هو تعزيز التنمية الشاملة، ومنها الاستثمار في مساهمة أبناء وبنات الوطن في العلا. واوضحت ان الملتقى ياتي بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والذي ينطلق خلال الفترة من 13-15 سبتمبر 2022م .

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