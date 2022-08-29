الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن موعد إقامة ملتقى العلا للتوظيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موعد إقامة “ملتقى العلا للتوظيف” بالشراكة مع مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)
و أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها على “تويتر” ان هدفها من رعاية “ملتقى العلا للتوظيف” هو للإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء وبنات الوطن في محافظة العلا.
وقالت إن من أهم أولوياتها ، وفق رؤية العلا المنسجمة من رؤية السعودية2030 هو تعزيز التنمية الشاملة، ومنها الاستثمار في مساهمة أبناء وبنات الوطن في العلا. واوضحت ان الملتقى ياتي بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والذي ينطلق خلال الفترة من 13-15 سبتمبر 2022م .
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