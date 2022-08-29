“الصحة”: تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 103

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 813284 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 103 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 800481 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9292 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 44 حالة. أخبار قد تهمك

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