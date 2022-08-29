القبض على شخص انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب وسرقة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

ألقت شرطة محافظة جدة، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لانتحاله صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب وسرقة، وضبط بحوزته هوية وطنية مزورة.

وأبانت شرطة جدة أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.