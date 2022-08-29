المملكة ثانيًا.. “الإحصاء الخليجي” يوضح التوزيع النسبي للمواليد الأحياء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدر مركز الإحصاء الخليجي، بيانًا، تضمَّن التوزيع النسبي للمواليد الأحياء حسب الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي 2020م.

وأفاد البيان أن المملكة تأتي في المركز الثاني من حيث عدد التوزيع النسبي للمواليد الأحياء المواطنين بنسبة 84.3%، أما غير المواطنين فبلغت نسبتهم 15.7%.

وفي المركز الأول جاءت سلطنة عمان بنسبة 91.5% للمواليد الأحياء من المواطنين، وثالثًا جاءت البحرين بنسبة 70.4%، ورابعًا الكويت بنسبة 60.5%، وخامسا الإمارات بنسبة 34.6%، وسادسًا وأخيرًا قطر بنسبة 24.5%.

بينما شكلت نسبة المواليد الأحياء في المملكة، النسبة الأكبر، مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الخليجي.

حيث بلغت النسبة من إجمالي المواليد الأحياء في مجلس التعاون حوالي 97.2%، وهي تتوافق إلى حد كبير مع ما يشكله عدد السكان في المملكة مع عدد السكان في دول مجلس التعاون بنسبة تقارب 61.3%.

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ويمكن الاطلاع على بيان مركز الإحصاء الخليجي بالكامل عبر الرابط: ( هنا ).