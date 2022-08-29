شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر ينهي اتفاقه مع صفقة مُدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، بأن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، أنهى اتفاقه مع صفقة جديدة من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

النصر يدعم خط دفاعه بصفقة جديدة

ويسعى مسئولو النصر لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي تنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

النصر يقترب من التعاقد مع ألفارو جونزاليس

ألفارو جونزاليس

وبحسب صحيفة "البلاد" في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، فإن مجلس إدارة النصر، اقترب من التعاقد مع المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب مارسيليا الفرنسي السابق، في صفقة انتقال حر.

واوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة النصر نجح في التوصل لاتفاق مع جونزاليس على كافة بنود العقد، وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

وتضع إدارة نادي النصر، اللاعب الإسباني كبديل لرحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري، الذي انتقل لصفوف كروز أزول المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من هو ألفارو جونزاليس؟



ألفارو جونزاليس، هو مدافع إسباني يبلغ من العمر 32 سنة، وقيمته السوقية تبلغ 2.5 مليون يورو.

وبدأ مسيرته الكروية، في نادي ريسينج سانتاندير، وخاض عدة تجارب في أندية الدوري الإسباني، حيث ارتدى قمصان ريال سرقسطة وإسبانيول وفياريال، قم انتقل إلى مارسيليا الفرنسي، في صيف 2019.