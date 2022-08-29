شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يكشف عن موعد عودة نجمه المصاب للتدريبات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي الاتحاد السعودي استعداداته لاستكمال منافسات الموسم الكروي الجديد بالسعودية وخوض باقي مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم والذي انطلق يوم الخميس الماضي الماوفق الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

مباراة الاتحاد القادمة

ويستعد الاتحاد لخوض مباراة هامة يوم السبت المقبل الموافق الثالث من سبتمبر الجاري أمام الاتفاق السعودي في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور روشن السعودي موسم 2022-2023.

الاتحاد يعلن عن موعد عودة الصعيري للتدريبات الجماعية للفريق

ومن جانبه، أعلن نادي الاتحاد السعودي عن الموعد الخاص بعودة نجم الفريق محمد الصيعري لتدريبات الفريق الجماعية وموقفه من اللحاق بالفريق خلال المباريات القادمة بالدوري السعودي.

وكتب فريق الاتحاد السعودي عبر موقعه الرسمي أن الصعيري لا يزال يحتاج إلى خوض برنامجا تأهيليا لمدة أسبوعين وذلك قبل العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الصعيري قد انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر قادما من صفوف الفيصلي في ظل سعي إدارة الاتحاد للتعاقد مع صفقات مميزة في الميركاتو الحالي.

مباراة الاتحاد الماضية

يذكر أن الاتحاد نجح في مباراته الأولى اكتساح نظيره العدالة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بالمباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.