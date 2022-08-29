شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فهد المولد مع الاتحاد عقب انضمامه للشباب؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مسيرة فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بشكل رسمي، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ العميد.

رحيل فهد المولد عن اتحاد جدة

ورحل فهد المولد عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عقب انتهاء عقده في شهر يوليو الماضي، حيث لم يتم تجديده بعد العقوبة الموقعة عليه من مركز التحكيم الرياضي بخصوص تعاطي المنشطات.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي، خفض العقوبة الموقعة على فهد المولد بتعاطي المنشطات، حيث سمح له بالمشاركة من جديد في مباريات كرة القدم.

الشباب يتعاقد مع فهم المولد

وأعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عن التعاقد مع السعودي فهد المولد نجم الاتحاد السابق، لتدعيم صفوف الليوث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماذا قدم فهد المولد مع المنتخب السعودي



فهد المولد قدم مستوى متميز مع المنتخب السعودي، حيث شارك مع الأخضر، في 53 مباراة رسمية، وتمكن خلالها في المساهمة بـ 17 هدف، بواقع إحراز 13 هدف وصنع 4 آخرين.

ماذا قدم فهد المولد مع الاتحاد



وشارك فهد المولد فب 207 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في كافة البطولات، ونجح في المساهمة في 100 هدف، بعدما تمكن من تسجيل 64 هدف وصناعة 36.