إنطلاق أعمال المشاركة البحرينية في معرض اسطنبول الدولي للأزياء

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت أعمال المشاركة البحرينية في معرض اسطنبول الدولي للأزياء والملابس الجاهزة المقام حاليا في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بمشاركة أكثر من 20 رائدة وسيدة أعمال بحرينية من العاملات في مجال تصميم وصناعة وتجارة الأزياء والملابس الجاهزة، والباحثات عن فرص لتنمية أنشطتهم التجارية في هذا المجال.

وتنظم هذه المشاركة جمعية «ألواني البحرين» في إطار أهداف الجمعية القائمة على دعم الاستقلال الاقتصادي للمرأة البحرينية ومساندتها من أجل استكشاف المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وزيادة مساهمتها الاقتصادية في المجتمع.

وقال السيد عمار عواجي رئيس جمعية ألواني البحرين ورئيس الوفد البحريني للمعرض إن الجمعية تنظم المشاركة في معرض اسطنبول الدولي للأزياء والملابس الجاهزة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الذي حققته المشاركة الأولى في النسخة السابقة من المعرض في شهر فبراير الماضي.

وأشار عواجي إلى النتائج المبشرة التي تحققها هذه المشاركة، حيث تمكنت عدد من السيدات البحرينيات عقد صفقات وتوسعة أعمالهن والدخول في أنشطة تجارية جديدة.

من جانبها أوضحت نائب رئيس الجمعية الدكتورة حورية الديري أن الجمعية تعمل على توفير كل ما يلزم لأعضاء الوفد البحريني المشارك من أجل عقد الصفقات التجارية المتنوعة على مدار ثلاثة أيام انعقاد المعرض، والمشاركة بفاعلية في عدد من البرامج المصاحبة في مجال عروض الأزياء، وورش العمل، واللقاءات، والاجتماعات مع مستشارين وموردين للملابس الجاهزة.

وأشارت د. الديري إلى أن المشاركة في المعرض تشمل أيضا عددا من مصانع الملابس والأقمشة ومستلزماتها، إضافة إلى شركات تجارية عالمية متخصصة في شحن الملابس إلى الأسواق الإقليمية والدولية، داعية سيدات ورائدات الأعمال المهتمات للتواصل مع جمعية ألواني والتعرف على آلية المشاركة.