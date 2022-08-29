محمد بن مسعود - الدمام - قالت صحيفة «الغارديان»، إن عشرات الآلاف من اللاجئين من أوكرانيا قد يفقدون البيوت التي تأويهم في بريطانيا.
وأضافت الصحيفة: «قد يتشرد 50 ألف لاجئ أوكراني في بريطانيا العام المقبل. لقد تم تحذير الحكومة من هذه المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق».
ووفقا للصحيفة، على الأغلب سيتم قريبا إلغاء برنامج «منازل لأوكرانيا»، الذي يساعد النازحين الأوكرانيين في الحصول على سكن في بريطانيا. وذكرت الصحيفة أن فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين قاربت على الانتهاء، ولم يتم حتى الآن توفير مساكن جديدة لهم.
وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن رد فعل الحكومة البريطانية المتباطئ على هذه المشكلة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – «الغارديان»: سيتم طرد عدد «صادم» من اللاجئين الأوكرانيين إلى الشارع في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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