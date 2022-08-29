محمد بن مسعود - الدمام - قال حسين العبد القادر، أمين عام اتحاد الغرف، إن هناك رغبة قوية من خلال إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي إلى تعزيز التبادل التجاري وبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين.

إنشاء مجلس الأعمال السعودي التايلندي

وتابع العبد القادر، خلال لقائه على قناة “الإخبارية” أنه من المقرر تنفيذ المشروعات لرجال الأعمال والاستثمار في المملكة وتايلاند بناء على البنود التي سيتم توقيعها.