الضمان الاجتماعي المطور.. رابط التسجيل وشروط الاستحقاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يواصل حساب العناية بالعملاء الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرد على جميع استفسارات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور باستمرار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشكل فوري ووافي، ولعل من أبرز الأسئلة بحثا على شبكة الإنترنت موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وشروط الاستحقاق وآلية التسجيل في النظام المطور، وبدوره يجيب العناية بالعملاء عليها بشكل تفصيلي.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
استعرض حساب العناية بالعملاء رابط التسجيل في النظام المطور: https://sbis.hrsd.gov.sa، وتابع مشيرا إلى أنه يمكن التعرف على تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/19112021.pdf، وعند الإجابة عن استفسار أحد المتابعين بشأن تأخر إشعار نتيجة الأهلية أوضح العناية بالعملاء أن الوزارة تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور
حددت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد موحد لصرف راتب ومستحقات الضمان الاجتماعي المطور، على أن يكون بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.
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آلية إضافة تابع للضمان المطور
أجاب العناية بالعملاء على استفسار أحد المتابعين بشأن كيفية إضافة تابع بعد تحديث الضمان المطور، وأشار إلى أنه يتم إضافة تابع عبر الدخول للصفحة الرئيسية، واختيار أيقونة “برامج الدعم الخاص بي”، ومن ثم الاطلاع على الطلب الخاص بك، وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة “تعديل بيانات الطلب”.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيما إقامة دائمة في المملكة، على أن يستثنى شرط الجنسية من “المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل”.
– أن يكون دخل المستفيد للمستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد في الأسرة.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
– ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.
تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
وفي وقت سابق، أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ.
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