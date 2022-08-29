محمد بن مسعود - الدمام - قال محمد سعد، مراسل الإخبارية، إنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات في ملتقى الأعمال السعودي – التايلندي أبرزها إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي.

الإتفاق على إنشاء مجلس أعمال سعودي تايلندي

وأضاف خلال فيديو تم بثه على قناة الإخبارية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الإتفاقيات التجارية قد تصل إلى 320 مليون ريال، بالإضافة إلى حفل ختام، بجانب توقيع اتفاقيات في السياحية العلاجية.