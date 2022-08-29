فيديو.. مدارس المجمعة تطبق الأسبوع التمهيدي وتزيد من أعداد “البنين” في مدارس “البنات” للطفولة المبكرة

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نشرت قناة الإخبارية فيديو مع احد مسئولي التعليم في المملكة، لشرح الأسبوع التمهيدي المدارس المجمعة، وذلك عقب زيادة أعداد البنين في المدارس البنات للطفولة المبكرة.

تطبيق الأسبوع التمهيدي في المدارس المجمعة

وأوضح الفيديو استعدادات المدارس تزامنًا مع عودة العام الدراسي، حي تم اتوفير جميع الكتب المتاحة لكافة الفرق الدراسة في المدارس المجمعة، بالإضافة إلى توفير لكل طال وطالبة كرسي في فصول المدرية.

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Source almnatiq

