خروج 3 سفن محملة بالمنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ثلاث سفن تحمل منتجات زراعية غادرت موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني الأوكرانية صباح اليوم الاثنين.

جاء ذلك بناء على موافقة منحها أمس الأحد مركز التنسيق المشترك في اسطنبول لخروج السفن الثلاث، التي ستنقل حمولتها إلى تركيا ورومانيا ومصر تباعا.

ويجري تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا من خلال الممر الإنساني البحري، الذي يتحكم فيه مركز التنسيق المشترك.

ويقوم ممثلو المركز بتفتيش كل سفينة شحن قبل دخولها مضيق البوسفور، كما تخضع للتفتيش السفن الفارغة المتجهة إلى أوكرانيا أيضا.

وفي 22 يوليو في اسطنبول وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على اتفاقيات بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية والسماح بتصديرها مقابل تقديم روسيا المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ عبر البحر الأسود.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأحد أن إجمالي الصادرات الغذائية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية تجاوز المليون طن منذ بدء تشغيل “ممر الحبوب” عبر البحر الأسود في 1 أغسطس.

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Source almnatiq

