اشتراطات مرتقبة لمحلات بيع التبغ.. لا تخفيضات ومنع بيعه بالحبة أو بالكيلو وإغلاق المحلات 12 ليلاً

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حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات محلات بيع منتجات التبغ، وطرحتها للاستطلاع على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك لأخذ آراء المهتمين حيالها.

وتهدف الاشتراطات إلى تنظيم المحلات المرخص لها ببيع منتجات التبغ ومنها الجراك، والمعسل، والسجائر المصنعة والإلكترونية ومشتقاتها ومستلزماتها، وضمان سلامة وجودة هذه المنتجات، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه هذه الاشتراطات:-

منع المزاولة دون ترخيص

ألزمت الاشتراطات الراغبين في ممارسة نشاط بيع التبغ بإصدار الترخيص البلدي، وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ومنع مخالفة النشاط الذي صدر له الترخيص.

منع البيع لمن دون 18 عاما

نصت الاشتراطات على منع دخول من تقل أعمارهم عن 18 سنة للمحل وكذلك منع بيع المنتجات لهم، ويحق للبائع أن يطلب من المشتري تقديم ما يثبت بلوغه هذا السن، كما نصت الاشتراطات على منع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح العمل “24 ساعة” باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.

منع البيع بالحبة والكيلو وداخل المركبات والحافلات

ألزمت اللائحة الخاصة بالاشتراطات المحلات ببيع السجائر في عبوة مغلقة على ألا تقل عن عدد 20 سيجارة، ولا يجوز البيع بالحبة، كما يمنع البيع بالتجزئة “بالكيلو أو الجزء منه” لمنتجات التبغ، وكذلك يمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات لأي غاية كانت.

كما يمنع بيع أو عرض أي من المنتجات التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاته في تكوينها في جميع وسائل النقل العامة مثل: المركبات، والحافلات، والقطارات، والسفن والقوارب، والطائرات.

ممنوعات أخرى

نصت الاشتراطات أيضا على منع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية مباشرة أو غير مباشرة للتبغ ومشتقاته، ومنع استخدام بقايا التبغ الناتجة عن التدخين أو التبغ الذي أجريت عليه أية عمليات تؤدي إلى تردي نوعيته أو خصائصه عند تدخينه، وكذلك منع استخدام أية مسميات أو رموز أو علامات أو صور تخالف النظام العام.

زي موحد للعاملين

يجب على العاملين ارتداء الزي الموحد الخاص بالعمل وأن يكون نظيفاً وموضحاً عليه اسم المحل، كما يجب على العامل التوقف عن العمل حال ظهور أي أعراض مرضية ولا يعود للعمل إلا بعد زوال المرض.

ونصت الاشتراطات أيضا على توفير دورات مياه واستراحة للعاملين على أن تحتوي على كراسٍ ومكان للصلاة، ومنع النوم أو الاسترخاء داخل المحل، ومنع الأكل والشرب والتدخين في غير المواقع المخصصة لذلك.

منع عرض المنتجات بواجهة المحل

نصت اللائحة على منع عرض المنتجات والسلع على أرضية أو واجهة المحل أو على الطبليات الخشبية، والبلاستيكية، وإنما يتم عرضها بشكل مرتب على الأرفف وأدراج معدنية ومقاومة للصدأ، بجانب وضع لافتات تحذيرية توضح الحد من استخدام منتجات التبغ داخل المحل.



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Source akhbaar24

