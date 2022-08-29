ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين في السوق السعودي إلى 9.99%

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ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2022 إلى 9.99% من إجمالي السوق مقارنة ﺑـ 9.96% مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون “أرامكو” 323.17 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون “أرامكو” شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2022 من 12.00% إلى 12.05%، وبلغت قيمتها 389.83 مليار ريال.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد استقرت خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2022 عند 1.72% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون “أرامكو”، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 55.7 مليار ريال.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون “أرامكو” ما نسبته 2.06% من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس 2022، ما يعادل 66.7 مليار ريال.

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Source almnatiq

