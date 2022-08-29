أفكار مميزة للاحتفال بذكرى الزواج

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تُعتبر ذكرى الزواج حدثاً مميزاً وله مكانته الخاصة لدى كلا الزوجين، لذلك دائماً ما تسعى الزوجات إلى التخطيط مسبقاً للاحتفال بذكرى هذا اليوم، لاستعادة ذكرياتهن مع أزوجاهن في يوم الزفاف، وكلما تمر السنوات، يكون للاحتفال بذكرى الزواج قدسية خاصة، ويمكنك جعل كل ذكرى زواج حدثاً لا يُنسى بالتفكير في أنشطة للاحتفال غير المعتادة، وأيضاً بإهداء زوجك شيئاً يعتز به، ففرحتكما بحفل زواجكما كل عام، يخلق سعادة بينكما توضع في سجل حياتكما الحافل لمساعدتك أنتِ وزوجكِ على الاستمتاع بحفل ذكرى زوجاكما، كما تحلمين به. تقول الدكتورة آمال إبراهيم، خبيرة الأسرة لسيدتي: يحتفل الأزواج في كلّ ذكرى سنوية لزواجهما بانقضاء سنة من الحبّ والحياة المشتركة بينهما، ويتطلّعان إلى المزيد من هذه السّنوات في المستقبل، ومن أجل جعل هذه الذكرى مناسبةً لإحياء الحبّ والشّغف بين الزوجين بعض الأفكار البسيطة والرّومانسية للاحتفال بعيد الزواج في البيت.

أفكار لعيد الزواج بسيطة في البيت

-التخييم في الفناء الخلفي للمنزل

من الرّائع قضاء أمسيّةٍ في حديقة المنزل. ومن الممكن تجربة الّتخييم في فناء المنزل، والاسترخاء تحت سماء اللّيل. ومن الجيّد تحضير بعض مأكولات التخييم الكلاسيكية، ومن ميزات هذه الطّريقة أن المنزل سيكون قريباً في حال حصول أيّ تغييرٍ في حالة الطّقس.

-إنشاء سينما منزلية

من الممكن تحويل هذا الشّغف إلى فكرةٍ للاحتفال بالذّكرى السّنوية في المنزل. سيتوجّب في هذه الحالة إعداد جوٍّ سينمائيٍّ مع الفشار الطّازج، ومن الممكن تقديم الفشار في دلاء الفشار الخاصة بالزوجين للحصول على لمسة أكثر متعة.

-التخطيط لعشاء خاص

بدلاً من الخروج لتناول الطّعام في المطعم، من الممكن إحضار أجواء المطعم إلى المنزل مع عشاء الذّكرى السنوية. كل ما يتطلبه الأمر لجعل غرفة الطّعام أو الفناء يبدو كصالة في مطعم، هو القليل من إعادة تنظيم للدّيكور، وإضافة بعض أنواع الإضاءة التي تضفي جوّاً رومانسياً، كالأضواء الخيطيّة والشّموع..

-الذهاب في إجازة افتراضية

تقدّم بعض المواقع الإلكترونيّة الكثير من خيارات المرح للاختيار من بينها، من خلال تقديم جولاتٍ سياحيّة افتراضيّة. فأينما أراد الزوجان الاستكشاف سيكون ذلك ممكناً، سيتمكنان من التّنقل في جميع أنحاء أوروبا، من أليكانتي المشمسة إلى سانتوريني الخلابة، أو التنزّه في شوارع ميامي، أو حتى زيارة القاعات المذهبة في فرساي وتعلّم حكاياتٍ شيّقةٍ من مرشدٍ سياحيٍّ ذي خبرة، كل هذا سيجعل من الذّكرى السّنوية في المنزل لا تُنسى.

-تنظيم ليلة للألعاب

من الممكن تحويل سهرة ذكرى عيد الزواج إلى مناسبة ممتعة، وذلك من خلال تنظيم ليلةٍ للألعاب. سيتطلّب الأمر اختيار عدد من الألعاب الكلاسيكيّة مثل لعبة الطّاولة والشّطرنج، أو المونوبولي، ودعوة العديد من الأصدقاء المقربين ليشاركوا الزوجين متعة هذه الليلة المميّزة. ومن الممكن تنظيم ألعاب تحدٍّ بين الأصدقاء، مثل ألعاب “خمن من أنا”، وغيرها الكثير من الألعاب التي تضفي جوّاً من الاستمتاع بالضّحك والمرح.

-استرجاع الذكريات

من الممكن إعداد ألبومٍ يجمع صور كل النشّاطات الممتعة، والرّحلات والمناسبات التي قام بها الزوجان على مرّ السنين، واستغلال ذكرى الزواج من أجل استرجاع وتذكر هذه اللحظات كما من الممكن استخدام جهاز عرض المسرح المنزليّ، والاستمتاع بمشاهدة الصّور بحجم أكبر وجعل اللّحظات تنبض بالحياة مجدّداً.

*أحتفل بعيد زواجي برومانسية

من الممكن اتباع إحدى الأفكار الرومانسية من أجل جعل هذه المناسبة أكثر حميميةً ودفئاً

-كتابة رسالة حب

كتابة رسالةٍ صادقةٍ يمكن أن تكون طريقةً رائعةً للتّعبير عن حبّ الزوجين لبعضهما البعض. مع العلم ليس من الضّروري أن تكون رسالةً شاعريّةً أو طويلةً، ولكن يجب أن تكون ذات طابعٍ شخصيٍّ. وفي حال وجود أي مشكلة في كتابة الرّسالة، فهناك الكثير من الإلهام عبر الإنترنت، فمن الممكن الاستعانة ببعض المواقع لاقتباس مضمون الرّسالة، ولكن من الأفضل ألا يتم أخذ النصوص بحرفيّتها.

-حجز جلسة تصوير فوتوغرافية

من الممكن التّخطيط والحجز لجلسة تصويرٍ فوتوغرافيّةٍ مع أحد المصورين المحترفين. حيث يعدّ الاستثمار في الصّور الفوتوغرافيّة التي يتم التقاطها باحترافيّة طريقةً رائعةً لتخليد الذّكرى السّنوية، وتتبّع التغييرات التي تحدث عاماً بعد عام. مما يجعها من الأفكار البسيطة لعيد الزواج في البيت.

-التخطيط لعشاء رومانسي

إن هذا الخيار هو أحد الخيارات الكلاسيكيّة للاحتفال بالذكرى السّنوية، فمن الجيد تخصيص الاحتفال بالذكرى السّنوية من أجل الاستمتاع بالطّعام الرّائع، والاستماع إلى الموسيقى المفضّلة والتحدّث ببساطة. كل ما يتطلّبه الأمر حجز طاولةٍ في مطعم ٍ بشكلٍ مسبقٍ، واستدعاء جليسة للأطفال، وقضاء اللّيل في الضّحك والاستمتاع بالطّعام الرائع، ولا بدّ أن ضوء الشّموع هو الطّريقة المثلى لخلق الرومانسيّة الخالصة.

-ملء المنزل بالورود والأزهار

إذا كان الشّريك يحبّ الأزهار، فربما لا توجد هديةّ أفضل من هذه لتقديمها له في هذه المناسبة. سيتطلّب الأمر التّخطيط لقضاء فترة ما بعد الظهيرة في القيام بنشاطٍ ممتعٍ، ثم مفاجأة الشّريك بملء جزءٍ من المنزل بالزّهور المفضلة لديه. ستسيطر الرّائحة المذهلة على المنزل وستحوّل المكان إلى ملاذٍ رومانسيٍّ لقضاء ذكرى الزواج مع الكثير من الحبّ والدفء. لتكون هذه الفكرة من الأفكار المميزة لعيد زواج بسيط في البيت.

-زيارة المنتجع الصحي

من الممكن للزوجين الاسترخاء في ذكرى زواجهما واستغلال هذه المناسبة لتدليل نفسيهما، وذلك من خلال اختيار أحد المنتجعات الصحيّة التي تقدّم خياراتٍ للأزواج، مثل الخضوع لجلسات تدليك وساونا مشتركة، مع الحصول على المشروبات اللذيذة.

-القيام برحلة ممتعة

التخطيط لقضاء إجازة في الذّكرى السّنوية سيمنحهما إحساساً مختلفاً وأكثر روعة. يجب التّخطيط للذّهاب إلى مكانٍ لم يزره أيٌّ منهما من قبل، أو إلى مكان يَعد بالاسترخاء والاستمتاع، وترك الأطفال في المنزل والالتزام بقضاء هذه المناسبة معاً لإعادة التّواصل والاحتفال بسنةٍ من الحبّ وغيرها الكثير في المستقبل.

*أفكار بسيطة لهدايا عيد الزواج

العديد من أفكار الهدايا البسيطة التي ستسعد الزوجين في ذكرى عيد زواجهما.

-كعكة احتفالية

من لا يعشق شرائح كيك الشّوكولاتة اللّذيذة ذات الطّبقات؟ من الممكن أن تكون هديّة الذّكرى السّنوية للاحتفال بالزواج هي كعكةٌ أسفنجيّةٌ مغطاةٌ بالشوكولاتة اللّذيذة مع كريمة الشّوكولاتة، ومنسّقة بشكلٍ جميلٍ مع زبدة الفانيليا الحمراء على شكل بتلات الورد.

-إطار للصور

إن أفضل طريقةٍ للاحتفال بانقضاء عامٍ جديدٍ من المحبّة والألفة هو الرّجوع إلى الذّكريات المفضّلة. كل ما سيحتاجه الأمر هو إطارٌ يتسّع للعديد من الصّور وتضمينه بصورٍ من يوم الزّفاف، وصورٍ لأهمّ الاحتفالات والرّحلات والنّشاطات التي جمعت الزوجين خلال سنواتهما الماضية معاً.

-خاتم أنيق

تهوى السّيدات من جميع الأعمار التزيّن بالخواتم، وسيكون تقديم خاتمٍ جميلٍ في ذكرى الزواج شيئًا تتباهى به الزوجة من خلال ارتدائه في السّهرات والمناسبات، وليس من المهمّ أن يكون من الخواتم الباهظة الثّمن، فمن الممكن أن يكون خاتماً من الفضّة يزيّنه حجرٌ كريمٌ صغيرٌ، حيث يعتقد الكثير من الأزواج أن الحجر الكريم للذكرى السنوية هو وسيلة ٌرائعةٌ للاحتفال بهذا التاريخ.

-الورود المحفوظة

إن الاحتفال بذكرى الزواج من خلال تقديم الورود الطّبيعية هي لفتةٌ جميلةٌ، ولكن من الأجمل أن تدوم الهدية لوقتٍ أطول، لذلك سيكون من الأنسب تقديم الورود الطبيعيّة المجفّفة والمحفوظة بطريقةٍ فنيّةٍ وأنيقةٍ. وسيسعد الشّريك كثيراً عندما يتلقّى صندوقاً خشبياً أو جلدياً مليئاً بالعشرات من الورود الحمراء التي ستدوم طويلاً وستعبّر عن الحبّ والاهتمام.

-شمعة الذكرى السنوية

إن الشّموع هي إحدى الهدايا الأكثر رومانسيةً، من الممكن الحصول على شموعٍ أنيقةٍ بأحجامٍ وألوانٍ مختلفةٍ، مع الحرص على حفر اسم الزوجين وتاريخ الذّكرى السنوية التي يحتفلان بها، أو حفر تاريخ لقائهما الأوّل، وسيكون من الرّائع في النهاية تزيين هذه الشّموع بالعديد من الربّطات المصنوعة من الحرير أو السّاتان، وربطها بطرقٍ فنيّةٍ لإضفاء المزيد من الأناقة والسّحر على الهدية.

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Source almnatiq

