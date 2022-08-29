الكويت: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة اعتبارًا من اليوم

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أعلنت إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الكويتية فتح باب الترشح لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، اعتبارًا من اليوم (الإثنين).

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات المرشحين سيستمر لمدة 10 أيام ، على أن يتم غلق باب الترشح يوم (الأربعاء) 7 سبتمبر المقبل.

ودعت الراغبين في الترشح إلى التقدم خلال ساعات العمل الرسمية إلى “مخافر” الشرطة الواقعة بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد المرشح ترشيح نفسه فيها.

يُشار إلى أنه تم فتح باب الترشح اليوم (الإثنين)، عقب صدور مرسوم أمس (الأحد) بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة، والتي تحدد موعدها يوم (الخميس) 29 سبتمبر المقبل



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Source akhbaar24

