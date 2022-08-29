︎ . المناطق_الرياض نجحت الحملة الميدانية للمرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 761 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور. وأهاب المرور السعودي على حسابه بتويتر، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور لتفادي التعرض للعقوبات. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يضبط 761 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.