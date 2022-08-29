تعليم الحدود الشمالية تواصل جولاتها الميدانية على مدارس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية تواصل إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية جولاتها الميدانية من خلال المشرفين التربويين والمشرفات التربويات على جميع مدارس “البنين-البنات” في المنطقة بجميع مراحلها التعليمية، لمتابعة سير العملية بالعام الدراسي الجديد. يذكر أن مدارس التعليم العام بالمنطقة استقبلت 100 ألف طالب وطالبة يوم أمس.

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