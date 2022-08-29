محمد بن مسعود - الدمام - تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يقلل خطر أمراض القلب التاجية بعد انقطاع الطمث

إذا كنت تشعرين بالتعب والإرهاق وتشنج عضلاتك، حتى وإن لم تقومى بعمل أى شىء، يمكن أن يكون نقص مستويات المغنيسيوم السبب، حيث يقوم المغنيسيوم بتنشيط الإنزيمات التي تبدأ رد فعل سلسلة إنتاج الطاقة بالكامل في الجسم، لذلك إذا كنت تعانين من نقص في المغنيسيوم فسوف تشعرين بالتعب والإرهاق.



ووجدت دراسة استطلاعية جديدة تستند إلى بيانات من مبادرة صحة المرأة، وجود علاقة عكسية محتملة بين تناول المغنيسيوم الغذائي وأمراض القلب التاجية القاتلة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.





ونشرت دراسة جديدة وفقا لمجلة صحة المرأة “womenshealthmag” ، وجود اتجاه بين المغنيسيوم والموت القلبي المفاجئ في النساء بعد انقطاع الطمث، وفحص الباحثون من كلية ألبرت الطبية بجامعة براون، تناول المغنيسيوم لأكثر من 153 ألف امرأة بعد انقطاع الطمث، وحددوا تطور مرض القلب التاجي القاتل والموت القلبي المفاجئ على مدى 10.5 سنوات لاحقة من المتابعة.



وكشفت البيانات أن ارتفاع تناول المغنيسيوم كان مرتبطًا بتقليل المخاطر ذات دلالة إحصائية في مرض القلب التاجي القاتل، وتقليل خطر الوفاة المفاجئة في القلب.



وقالت سوزان ج. كورنشتاين ، المديرة التنفيذية لمعهد فرجينيا كومنولث لصحة المرأة ، : “إذا تم تأكيد نتائج هذه الدراسة ، فيجب أن تختبر الأبحاث المستقبلية ما إذا كانت النساء المعرضات للخطر سيستفيدن من مكملات المغنيسيوم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية القاتلة ان لا”.



كيفية زيادة مستويات المغنيسيوم لديك بطرق طبيعية



-تناول حفنة من الخضروات الورقية يوميًا.



-أضف 2-3 حفنة من أملاح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) إلى ماء الاستحمام حتى يمتص جلدك الماغنسيوم .



-اختر أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو خبز الحبوب الكاملة.





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