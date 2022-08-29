اختتام رحلة الهايكنج التطوعية بالباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

اختتمت أمس الأول فعاليات “رحلة الهايكنج التطوعية” التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة ممثلًا في وكالة شؤون الرياضة و الشباب.

وشارك في الفعالية أكثر من 120 مشارك ومشاركة، حيث تم تسجيل أسماء المشاركين وتوزيعهم لثلاثة مجموعات وتعريفهم ببعض المفاهيم الأساسية لرياضة الهايكنج، إضافة إلى تطبيق المبادئ السبعة لدورة لا تترك أثر خلال المسار .

وبدأ مسار الرحلة من بحيرة سد وادي ضرك بالمندق وصولاً إلى نهاية الوادي، حيث قطع المشاركون مسافة 4 كلم سيرًا على الأقدام استمرت لمدة ٣ ساعات، وقاموا خلالها بزراعة ١٠٠ شتلة، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمحافظة إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتنظيف للوادي.

وفي ختام الرحلة أقيم حفل خطابي عند سد وادي ضرك، حيث ألقى مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان حسن شايع كلمة بين فيها أن منطقة الباحة ذات طبيعة جاذبة وتضاريس متنوعة تساعد على إقامة فعاليات رياضية في الهايكنج والتسلق، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة كان لها الأثر الكبير في التسويق لطبيعة المنطقة الساحرة، وما تملكه من مقومات جذب سياحي وخدمات متكاملة.

بعد ذلك كرّم مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي الجهات المشاركة والمتطوعين في هذه الرحلة.