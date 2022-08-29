محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
اختتمت أمس الأول فعاليات “رحلة الهايكنج التطوعية” التي نظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة ممثلًا في وكالة شؤون الرياضة و الشباب.
وشارك في الفعالية أكثر من 120 مشارك ومشاركة، حيث تم تسجيل أسماء المشاركين وتوزيعهم لثلاثة مجموعات وتعريفهم ببعض المفاهيم الأساسية لرياضة الهايكنج، إضافة إلى تطبيق المبادئ السبعة لدورة لا تترك أثر خلال المسار .
وبدأ مسار الرحلة من بحيرة سد وادي ضرك بالمندق وصولاً إلى نهاية الوادي، حيث قطع المشاركون مسافة 4 كلم سيرًا على الأقدام استمرت لمدة ٣ ساعات، وقاموا خلالها بزراعة ١٠٠ شتلة، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بالمحافظة إضافة إلى تنفيذ مبادرة لتنظيف للوادي.
وفي ختام الرحلة أقيم حفل خطابي عند سد وادي ضرك، حيث ألقى مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان حسن شايع كلمة بين فيها أن منطقة الباحة ذات طبيعة جاذبة وتضاريس متنوعة تساعد على إقامة فعاليات رياضية في الهايكنج والتسلق، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة كان لها الأثر الكبير في التسويق لطبيعة المنطقة الساحرة، وما تملكه من مقومات جذب سياحي وخدمات متكاملة.
بعد ذلك كرّم مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة المهندس مسفر بن مصلح المالكي الجهات المشاركة والمتطوعين في هذه الرحلة.
أخبار قد تهمك
قد يهمك أيضاً :-
- اختتام رحلة الهايكنج التطوعية بالباحة
- تغييرات فى نمط الحياة يمكن أن تساعد فى الوقاية من أمراض القلب
- 6 طرق للوقاية من أمراض القلب.. تعرف عليها
- المدينة المنورة تستقبل أكثر من 100 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام رحلة الهايكنج التطوعية بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.