شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني في الجولة الختامية للدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الختامية في الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الزمالك الأخيرة ضد إيسترن كومباني، في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك كان حسم لقب الدوري المصري للنسخة الحالية قبل 3 جولات من النهاية، حيث حقق اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

ويواصل فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استعداداته لمواجهة نظيره إيسترن كومباني، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بنظيره إيسترن كومباني، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الزمالك وإيسترن، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك وإيسترن، انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن



وسيتم إذاعة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني، عبر قناة أون تايم سبورتس المالك الحصري لبث المباريات.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 77 نقطة، حصدهم من 24 انتصار و5 تعادلات و4 هزائم.

بينما يقع إيسترن كومباني في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة ليهبط رسميًا إلى دوري القسم الثاني.