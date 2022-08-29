شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية للدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الختامية في الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الأهلي الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، في الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويواصل فريق الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، استعداداته لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول بين الأهلى وسيراميكا

وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلى وسيراميكا، انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة عشرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا



وسيتم إذاعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر قناة أون تايم سبورتس المالك الحصري لبث المباريات.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، حصدهم من 19 انتصار و10 تعادلات و4 هزائم.

بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، حصدهم من 7 انتصارات و16 تعادلًا و10 هزائم.