لإطلاع المستثمرين بالنشاط.. “تنظيم الكهرباء” تعقد ورشة عمل حول التنظيمات الخاصة بنشاط شحن المركبات الكهربائية

︎

.



عقدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، ورشة عمل تعريفية حول الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع أمانة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

وركزت الورشة التي حضرها نحو 45 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين المهتمين بهذا النشاط، على الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، والمتطلبات التنظيمية لتركيب معدات شحن المركبات الكهربائية، ودور هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وبقية الجهات ذات العلاقة.

وجاءت الورشة لإطْلاع المستثمرين والمهتمين في هذا النشاط على الأطر التنظيمية التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط، والتي تسمح للمستثمرين بتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية أو الاستثمار فيها.

وتأتي الورشة في ظل العمل على استكمال الإجراءات النظامية لتركيب هذه الشواحن، حيث تُمكن ملاك المركبات من تركيب الشواحن وشحن السيارات بيسر وسهولة مع ضمان الجودة والكفاءة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

