هذا ما يحدث لمرضى القلب عند تناول البيض

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قالت أخصائية التغذية الروسية ألكسندرا رازارينوفا، إنه يجب على مرضى القلب، والأشخاص الذين لديهم الاستعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة، تناول بيضة واحدة في اليوم بمعدل 3 – 4 مرات في الأسبوع، فقط.

وحذرت خبيرة التغذية، من الإفراط في تناول البيض لأنه يؤدي إلى ردود فعل حساسية واضطراب عمل الجهاز الهضمي، وفقا لموقع eatthis.

وبالنسبة إلى الشخص السليم، أوضحت أنه يمكن أن يتناول في اليوم 5-6 بيضات في الأسبوع، فقط للحفاظ على الصحة.

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Source almnatiq

