أمير الرياض بالنيابة يقدّم العزاء لأسرة آل إبراهيم

︎ . المناطق_واس قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة آل إبراهيم في وفاة عبدالله بن عبدالرحمن آل إبراهيم – رحمه الله – . وخلال زيارته اليوم لمقر العزاء، سأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. من جانبها عبرت أسرة آل إبراهيم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، داعين الله أن يتقبل من سموه الدعاء ويجزيه خير الجزاء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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