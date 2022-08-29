حزم خدمية
وتصدرت 6 جنسيات هي إندونيسيا وباكستان والهند والعراق واليمن والأردن، النسب الأعلى وفقًا للتأشيرات، إذ احتلت إندونيسيا المركز الأول بواقع 91.569 معتمرًا، تليها باكستان بـ 49.816، ثم الهند بـ 33.314، فالعراق بـ 33.242، تلتها اليمن بـ 13.735، وأخيرًا الأردن بـ 11.891 معتمرًا.
وتعمل ما يزيد عن 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين، على امتداد الموسم الذي يمتد لـ 10 أشهر، وهو الموسم الذي بدأت فيه وزارة الحج والعمرة، تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذو القعدة 1444.
النقل الآمن
من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح، التي تشمل الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، والزيارة في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات «مراكز عناية» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعنى بخدمة المعتمرين القادمين من خارج السعودية أكثر من 30 ألف مستفيد، كما قدمت الوزارة خدمة النقل الآمن عبر تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي من خلال أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية عبر 2500 حافلة.
المعتمرون حسب الجنسية
إندونيسيا
91.569
باكستان
49.816
الهند
33.314
العراق
33.242
اليمن
13.735
الأردن
11.891
كانت هذه تفاصيل خبر 268 ألف معتمر وإندونيسيا أولا - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.