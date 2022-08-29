268 ألف معتمر وإندونيسيا أولا - #عاجل

سجلت المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المملكة، وصول 268.529 معتمرًا من الخارج، منذ بداية موسم العمرة في الأول من محرم المنصرم، إذ بلغ عدد القادمين عبر المطارات 238.839 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 29.689 معتمرًا، فيما بلغ عدد القادمين بحرًا معتمر واحد.

حزم خدمية

وتصدرت 6 جنسيات هي إندونيسيا وباكستان والهند والعراق واليمن والأردن، النسب الأعلى وفقًا للتأشيرات، إذ احتلت إندونيسيا المركز الأول بواقع 91.569 معتمرًا، تليها باكستان بـ 49.816، ثم الهند بـ 33.314، فالعراق بـ 33.242، تلتها اليمن بـ 13.735، وأخيرًا الأردن بـ 11.891 معتمرًا.

وتعمل ما يزيد عن 470 شركة ومؤسسة محلية، من مزودي خدمات المعتمرين والزوار لتقديم حزمها الخدمية للمعتمرين، على امتداد الموسم الذي يمتد لـ 10 أشهر، وهو الموسم الذي بدأت فيه وزارة الحج والعمرة، تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 3 أشهر من تاريخ إصدارها وستكون مدة بقاء المعتمر في المملكة 3 أشهر ما لم يتداخل مع موسم الحج، على أن يراعى في ذلك أن يكون آخر يوم لمغادرة المعتمرين من المملكة في الـ 29 ذو القعدة 1444.

النقل الآمن

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تطبيق «اعتمرنا» أكثر من 20 مليون مستفيد من مختلف أنواع التصاريح، التي تشمل الصلاة في المسجد الحرام، وأداء العمرة، والزيارة في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى الصلاة في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات «مراكز عناية» في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعنى بخدمة المعتمرين القادمين من خارج السعودية أكثر من 30 ألف مستفيد، كما قدمت الوزارة خدمة النقل الآمن عبر تجهيز وتهيئة 4 مواقع لنقل المعتمرين والمصلين من وإلى الحرم المكي من خلال أكثر من 120 ألف رحلة تشغيلية عبر 2500 حافلة.

المعتمرون حسب الجنسية

إندونيسيا

91.569

باكستان

49.816

الهند

33.314

العراق

33.242

اليمن

13.735

الأردن

11.891