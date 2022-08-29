230 ألف متدرب ومتدربة بالتقني والمهني

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن المؤسسة عملت منذ وقت مبكر على استكمال استعداداتها لاستقبال المتدربين والمتدربات، و تطوير كافة الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات الورش التدريبية واستكمال خططها وبرامجها وجداولها وتهيئة الميدان التدريبي بما يتناسب مع التحول لنظام الثلاث فصول، مبينا أن المنشآت التدريبية تستقبل هذا الأسبوع بعد رفع الطاقة الاستيعابية المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي والبالغ عددهم أكثر من 45 ألف متدرب ومتدربة ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على أساليب التدريب والأنظمة واللوائح وتزويدهم بالنسخ الإلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.
وأضاف أنه وبفضل الدعم السخي من القيادة توسعت المؤسسة في افتتاح كليات ومعاهد صناعية وشراكات استراتيجية نوعية بتخصصات تتواكب مع المرحلة التنموية بالمملكة.
الجديد بالذكر أن عدد الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بلغ 235 منشأة تدريبية، وتوسعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شراكاتها الاستراتيجية إلى 45 شراكة استراتيجية، كما تم إطلاق و تطوير العديد من التخصصات النوعية للجنسين بالشراكة مع قطاع الأعمال لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
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