أسلحة بإصدارات خاصة في معرض الصقور والصيد

خصصت 7 شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية للأسلحة إصدارات خاصة للسعوديين، ضمن ما عرضته من قطع في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقام بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأبدى زوار جناح الأسلحة اهتمامًا كبيرًا بالقطع المعروضة، حيث حرصت الشركات على تقديم أجود الأنواع وأفخمها والنوادر منها، وأبرزها مسدس بإصدار خاص للمملكة العربية السعودية يحمل اسم «العوجا»، يعرض بـ115 ألف ريال، ويمتاز بمواصفات عالية من حيث دقة التصويب، ونسبة الارتداد بعد الإطلاق، وكذلك طريقة التلقيم، وسعة مخزن الرصاص، ونُقِشت عليه كلمة «العوجا».

وتجذب الأسلحة النادرة الزوار والمهتمين، حيث تتسم ببعض المميزات الخاصة أو ذات الإصدار المحدود، وتكون بعضها مرصعة بالمعادن الثمينة أو المحفور عليها عبارات أو أسماء، بإلإضافة إلى رغبة هواة اقتناء السلاح والرماية بامتلاك الأوزان الخفيفة والمخزن الواسع.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي يسعى من خلال المعرض إلى جمع كل ما يبرز موروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية. ويستقبل المعرض زواره إلى 3 سبتمبر المقبل، من الساعة 4 عصرًا إلى 11 مساءً، مع إمكان شراء تذاكر المعرض عبر موقعَيْ فيرجن ميغاستور وبلاتينيوم لست، أو من مواقع شراء التذاكر بمقر المعرض.