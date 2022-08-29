شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. اقتراب محمود جنش من العودة والتفاوض مع إيبوكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 28 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب محمود جنش من العودة.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الأبيض يعود للتفاوض مع إيبوكا

فتح نادي الزمالك، باب التفاوض مرة أخرى مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وعاد إيبوكا لحسابات الزمالك من أجل تدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد، فى ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في ضم مهاجم سوبر في الانتقالات الصيفية.

أخبار الزمالك اليوم.. جنش يقترب من العودة للبيت الأبيض



اقترب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك المعار لفريق فيوتشر إف سي حتى نهاية الموسم الجاري، من العودة مرة أخرى إلى فريقه.

وعاد جنش لحسابات مسئولى القلعة البيضاء من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد، في ظل الاعتماد على محمد عواد وصغر سن محمود نديم الحارس الشاب.

أخبار الزمالك اليوم.. تحديد موعد مشاركة الصفقات الجديدة في التدريبات

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على موعد انتظام الصفقات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها الفترة الحالية، لتدريبات الفارس الأبيض.

وقرر فيريرا مشاركة الصفقات في المران عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الثانى على التوالي، حيث من المنتظر أن يتواجدوا يوم 3 سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.