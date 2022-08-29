شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. اقتراب السولية من العودة ومحاضرة سواريش الهامة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 28 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب عمرو السولية من العودة.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. ثنائي الفريق يظهر في المران



خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

وشهد المران مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، وأحمد ياسر ريان والذي يتدرب مع الفريق الأحمر قبل تحديد مصيره من البقاء في الأهلي أو الرحيل في الصيف الجاري.

أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يحاضر لاعبي الأهلي قبل آخر مباريات الدوري

عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري العام.

وخاض الفريق، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا التى تقام فى الرابعة والنصف عصر الثلاثاء المقبل بملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



أخبار الأهلي اليوم.. عمرو السولية يواصل التأهيل من إصابة الخلفية



واصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية التى تعرض لها مؤخرًا وتسببت فى ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر.

وبات عمرو السولية قريب من العودة، بعدما قطع شوطًا كبيرًا من برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية على أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية مع بداية التحضير للموسم الجديد.