منتخب كمال الأجسام يتوجّه لقرغيزستان للمشاركة في بطولة آسيا

غادر منتخبنا الوطني لكمال الأجسام إلى عاصمة قرغيزستان «بيشكيك» للمشاركة في أقوى تظاهرة رياضية «بطولة آسيا في نسختها الـ55» التي ستقام منافساتها في الفترة من 2 وحتى 5 من شهر سبتمبر القادم، يسبقها المعسكر التدريبي في نفس العاصمة للبلد المستضيف، والذي بدأ من أمس الأحد الموافق 28 من شهر أغسطس الجاري.

ويترأس الوفد خالد حمادة أمين سر الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، ويرافقه كل من اللاعبين علي إبراهيم ويشارك في مسابقة الفيزيك لفئة الماسترز، محمد الماجد ويشارك في مسابقة الكلاسيك فيزيك للفئة الطولية فوق 175 سم، حسين الشعلة ويشارك في فئة الماسترز بدي بيلدينغ، خالد جاسم ويشارك في فئة البدي بيلدنغ وزن 70 كيلوغراما، عبدالله المنصور ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 173 سم، عبدالله فاروق ويشارك في فئة البدي بيلدنيغ للوزن 80 كيلوغراما، جوهر عبدالله.

ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 182 سم، عبدالله الدوسري ويشارك في مسابقة الفيزيك للفئة الطولية 169 سم، والناشئ علي كويد ويشارك في مسابقة البدي بيلدينغ جونيور، وسيقيم الوفد في فندق أستور خلال فترة الاعداد ومن ثم سينتقل للفندق الرسمي للبطولة، ويقيم اللاعبين تدريباتهم وبرنامج الاعداد في صالة Change Fitness إحدى أكبر الصالات الرياضية بالعاصمة بشكيك.

من جانبه، أكد رئيس الوفد خالد حمادة أن مجلس الادارة وبرئاسة سامي الحداد بذل جهودا كبيرة وما زال؛ من أجل توفير جميع سبل الراحة للاعبين وتسخير جميع امكاناته لإنجاح هذه المشاركة الأولى بالنسبة للاتحاد الجديد على مستوى آسيا.