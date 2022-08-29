الكراني شرقاوي قادمًا من المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت إدارة نادي الرفاع الشرقي في الحصول على خدمات اللاعب حسن الكراني قادما من نادي المحرق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وبدأ الكراني تدريباته مع الفريق تحت قيادة المدرب الروماني فلورين موتورك. ويجيد الكراني اللعب في مركزي الظهير الأيسر والعمق الدفاعي، وسبق له أن بدأ مشواره بناديه الأم سترة قبل أن ينتقل للمحرق قبل أكثر من موسمين.

وسيبدأ الرفاع الشرقي موسمه الجديد بمواجهة جاره الرفاع في الدور نصف النهائي لمنطقة الغرب بكأس الاتحاد الآسيوي يوم السادس من سبتمبر القادم.

وشهدت الأيام الأخيرة عدة تغييرات في صفوف نادي الرفاع الشرقي على صعيد الجهاز الفني، من خلال إعادة التعاقد مع المدرب موتورك بديلا للمدرب السوري غسان معتوق الذي قدم اعتذاره لإدارة النادي بعد أقل من شهرين على تولي مهمته.

وتدور أنباء في الأيام الماضية عن وجود عدم قناعة من جانب موتورك ببعض العناصر واللاعبين الموجودين مع الفريق، خصوصا مع تأكيده في تصاريح إعلامية سابقة منذ نهاية الموسم الماضي أنه قدم قائمة إلى الجهاز الإداري للفريق بعدم رغبته في استمرار اللاعبين، وهو ما جعل الإدارة تتجه إلى التغيير بالتعاقد مع معتوق.

المصدر: يونس منصور