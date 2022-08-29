كلاسيكو مبكر يجمع الغريمين النجمة والأهلي على كأس «سوبر اليد»

محمد بن مسعود - الدمام - كلاسيكو مبكر يجمع الغريمين التقليديين النجمة والأهلي في افتتاح الموسم الرياضي الجديد لكرة اليد 2022/‏2023، وذلك بمباراة كأس السوبر المحلي، والتي تأتي بالتزامن مع استضافة المملكة للبطولة الآسيوية التاسعة للناشئين لكرة اليد التي من المقرر أن تختتم منافساتها يوم الثلاثاء القادم، إذ ستكون مباراة السوبر المحلي خير انطلاق للموسم الجديد الذي يتوقع أن يشهد منافسة كبيرة، في ظل النظام الجديد إلى جانب تدعيم الأندية لصفوفها بعودة مجموعة من اللاعبين المحترفين إلى الأندية المحلية.

وستقام المباراة على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في الساعة 18:45 مساءً، وسط توقعات بأن تشهد المباراة حضورًا جماهيرًا كبيرًا من جانب الفريقين، خصوصًا أن الفائز في المباراة سيتأهل لخوض مباراة كأس السوبر البحريني الإماراتي، علمًا بأن النجمة يحمل لقب البطولتين إلى جانب ثنائية دوري خالد بن حمد وكأس الاتحاد، إضافة إلى بطولة الأندية الخليجية.

وشهدت قائمة الفريقين تغييرات كبيرة، سواء بالتعاقدات الجديدة التي أبرمها كل فريق، أو باللاعبين الذين خرجوا، وهم ما يعطي مؤشرًا إلى هوية مختلفة لكل فريق ستنطلق مع مباراة كأس السوبر، في ظل هذه التغييرات التي كان بعضها مفاجئًا إلى حد كبير.

النجمة -الذي حافظ مسبقًا على مدربه سيد علي الفلاحي- نجح في التعاقد مع ثلاثة لاعبين دوليين عزز بهم صفوفه للموسم الرياضي الجديد، إذ نجح في التوقيع مع محمد ميرزا قادمًا من الأهلي بعد انتهاء عقده، بالإضافة إلى أحمد المقابي، والتوقيع مع لاعب التضامن حسن ميرزا، إلا أنه في الوقت ذاته خسر ثلاثة لاعبين مهمين وأساسيين في تشكيلة الفريق، وهم حسن شهاب المنتقل إلى الأهلي، والثنائي كميل محفوظ وعلي عيد اللذان تم السماح لهما بالاحتراف في صفوف نادي الهدى السعودي.

في المقابل، فإن الأهلي بدأ تحركاته مبكرًا بالتوقيع مع المدرب أمين القلاف الذي قاد الفريق في مسابقة الكأس في الموسم الماضي، ووضع خطة تجديد في صفوف الفريق، وذلك بالاستغناء عن خدمات الرباعي حسين فخر وحسن السماهيجي وحسن مدن وعلي حسين المنتهية عقودهم، في حين تم تعويضهم بالتعاقد مع أربعة لاعبين هم علي ميرزا وحسن شهاب وطالب ميرزا، إلى جانب تجديد عقد جاسم السلاطنة، ما يوضح عملية التجديد والبناء التي انتهجها جهاز اللعبة للمرحلة القادمة.

ومن المتوقع أن يعتمد الفريقان على توزيع الأدوار بين اللاعبين في المباراة، وذلك تجنبًا للإصابات كونها مباراة افتتاحية للموسم، الأمر الذي سيخلق مزيدًا من الإثارة والندية خصوصًا مع الامكانات التي يمتلكها كل فريق بوجود مجموعة من اللاعبين الدوليين في صفوف الطرفين.