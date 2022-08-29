محاربو صغار اليد يتخطّون قطر والحلم المونديالي باقٍ

محمد بن مسعود - الدمام - تخطّى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد عقبة قطر وتفوّق عليه بسهولة وبنتيجة عريضة 37/‏26، ليصل «المحاربون» الصغار إلى المحطة الفاصلة لتحديد هوية آخر البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2023 في كرواتيا، وسيواجه منتخبنا في المباراة القادمة غدا الثلاثاء المنتخب الكويتي الذي تفوق هو الآخر بصعوبة على منتخب أوزباكستان 22/‏20.

ولم يجد منتخبنا صعوبة كبيرة في تجاوز خصمه وكان صاحب الأفضلية والأسبقية طوال المباراة، خصوصا في الشوط الثاني الذي بسط خلاله منتخبنا أسلوبه ووسع الفارق، ومنح مدرب منتخبنا الفرصة لجميع اللاعبين مع نهاية المباراة؛ بهدف إراحة جميع اللاعبين للمباراة الفاصلة مع الكويت.

على صعيد آخر، حقق منتخب إيران مفاجأة بفوزه على نظيره منتخب السعودية الشقيق 33/‏32، بعد مباراة ماراثونية وصلت لأشواط إضافية وحبست فيها الأنفاس، وبعد مباراة دراماتيكية امتدت الى أربعة أشواط إضافية نجح المنتخب الإيراني من الفوز على نظيره السعودي بنتيجة (33/‏32) بعدما كانت المباراة تسير الى الرميات الجزائية لولا تصدي الحارس الإيراني للكرة الأخيرة التي منحت فريقه أحقية الفوز بنتيجة المباراة، وسيلعب المنتخبات الإيراني والكوري يوم الأربعاء لتحديد بطل البطولة، بينما يلتقي اليابان مع السعودية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.