ناصر بن حمد يعلن مشاركته في بطولة الرجل الحديدي بالبحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مشاركته في بطولة الرجل الحديدي، عبر صورة لسموه نشرها على حسابه الشخصي في «الإنستغرام».

وقال سموه على الصورة: «أجهز من الآن لسباق آيرون مان البحرين بتاريخ 9 ديسمبر».

وكما نشر سموه على حسابه مقطع فيديو في أثناء التدريبات استعدادًا للمشاركة في بطولة الآيرون مان، إذ ستعود البطولة من جديد بعد توقف في الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».

وتداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي صورة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما حظيت الصورة بتعليقات عديدة متمنين لسموه التوفيق والنجاح ومواصلة حصد الإنجازات بعد أن سجل سموه عدة إنجازات في الفترة الماضية.

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