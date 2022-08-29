اخبار دوليه – هيلاري كلينتون تدعم رئيسة وزراء فنلندا.. «استمرّي بالرقص»

محمد بن مسعود - الدمام - دعمت المرشحة السابقة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون الأحد على تويتر رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين التي تعرضت لانتقادات بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أصدقاء، كاتبةً «استمرّي بالرقص».

وأرفقت كلينتون تغريدتها بصورة تظهر فيها وهي مبتسمة وترقص في ناد ليلي مكتظّ في العام 2012 في كولومبيا حين كانت وزيرة للخارجية الأميركية. وأنهت التغريدة كاتبة «استمرّي بالرقص»، مضيفة إشارة لحساب مارين.

ردّت مارين بسرعة، كاتبةً «شكرًا»، مع رمز قلب.

وأثار مقطع فيديو تم تسريبه الأسبوع الماضي ويظهر سانا مارين (36 عامًا) وهي ترقص وتحتفل مع مجموعة من الأصدقاء والمشاهير، جدلاً. فاعتبر البعض أن من غير اللائق لشخص في منصبها أن يتصرّف بهذا الشكل، فيما دافع آخرون عن حقّها في الاحتفال بحدث خاص مع أصدقاء لها.

وقالت مارين الأربعاء، في خطاب خلال حفل أقامه الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مدينة لاهتي شمال هلسنكي، «أنا إنسانة. وأنا أيضًا أتوق أحيانًا للفرح والنور والمرح خلال هذه الأيام القاتمة».

وتابعت «إنه أمر خاص وإنه الفرح وإنها الحياة. لكنني لم أفوّت يوم عمل واحد».

غير أنها واجهت مزيدًا من الانتقادات بعدما انتشرت صورة التُقطت في مقرّ إقامتها في يوليو تظهر فيها امرأتان تقبّلان بعضهما وترفعان قميصيهما وعلى صدريهما كلمة «فنلندا»، فاعتذرت الثلاثاء.

وكانت كلينتون (74 عامًا) وزيرة خارجية الولايات المتحدة بين 2009 و2013 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما.