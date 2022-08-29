آل جابر يلتقي وفد مركز التعاون والتدريب العالمي باليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر – اليوم – وفد مركز التعاون والتدريب العالمي بجامعة صوفيا في العاصمة اليابانية طوكيو، برئاسة دايساكو هيغاشي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والتي أسهمت في تحسين الحياة اليومية للأشقاء في اليمن، إضافة إلى أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
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يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 207 مشاريع ومبادرات تنموية بمختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.
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