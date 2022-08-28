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محمد الفلاح - يفقد نادي اتحاد جدة، نجم فريقه الأول لكرة القدم، لمدة شهرين، بسبب المنتخب السعودي الأولمبي.

المنتخب السعودي يحرم اتحاد جدة من نجمه شهرين

حيث أعلنت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف مهند الشنقيطي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمدة شهرين، إعتبارًا من 28 أغسطس 2022.

بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة 300 ألف ريال، بسبب عدم استجابة اللاعب وناديه للاستدعاء المقدم من قبل المنتخب الأولمبي في بطولة آسيا تحت 23 عامًا.

ويستعد فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والاتفاق، يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل.